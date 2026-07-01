Съдът: Убийството на Евгения е хладнокръвно, но не и необичайно

В мотивите си апелативните магистрати обясниха защо през февруари Пламен Владимиров чу, че е невинен, а синът му Орлин Владимиров получи 20 години затвор

Бащата, откарал трупа на младата майка, не бил виновен, защото като родител не носел отговорност за лично укривателство

Mоже ли да чуеш, че си невинен, след като си натоварил в личната си кола куфара, в който на две е сгънат трупът на убитата ти снаха. После със зловещия багаж да минеш пътя от София до Перник, където изхвърляш товара. Цял месец безмълвно да наблюдаваш как извършителят на убийството - собственият ти син, размотава не само полицията, но и семейството на убитата, с което всяка година сте ходили на почивка и са ви смятали за идеални. А синът да получи 20 г. затвор, след като хладнокръвно в един делничен ранен следобед се нахвърлил върху майката на 6-годишния си син, докато той е на забавачка.

Задушил я, омотал главата ѝ в стреч фолио и тиксо, набутал тялото ѝ в черен куфар

Орлин Владимиров твърди, че жена му паднала и си ударила главата. Експертизата го опровергава.

и го поверил на баща си, бивш служител на ДАНС, който да го изхвърли. Родителят пък пристигнал светкавично от Перник до София, след като получил обаждането от сина, че трябва да го отърве от трупа.

Да, може. Такива присъди даде през февруари Софийският апелативен съд на Пламен и Орлин Владимирови - бащата и сина, подсъдими за убийството на 33-годишната Евгения, извършено на 13 октомври 2021 г. Орлин беше наказан с 20 г. лишаване от свобода, защото е “извършил хладнокръвно, планирано, последователно и мъчително за жертвата убийство, но то не е по-необичайно и изключително от всяко друго”. А бащата Пламен е невинен, защото, макар и да е пренасял куфар с трупа на снаха си, а после цял месец да си е траял, не е помагал на сина, а е укривал престъпление. А за лично укривателство родителят не носи наказание. Това най-общо става ясно от мотивите на Софийския апелативен съд, които бяха публикувани преди дни.

Пламен Владимиров е безмълвен по време на делата.

Четири месеца след присъдата магистратите обясниха защо така рязко смекчиха наказанието на единия, а другия на практика го оставиха само на съвестта му и на спомена за трупа в куфара. От предишните съдебни състави бащата и синът получиха решетки до живот, но ВКС върна делото. Така се стигна до процеса през февруари, когато бившият служител в ДАНС Пламен Владимиров неочаквано за мнозина се оказа напълно невинен, независимо че приживе следи снаха си, а след убийството изхвърля трупа до хвостохранилище край Перник. От 20-те години Орлин вече е излежал почти 5. И тъй като най-вероятно има добро поведение зад решетките, а и не се е чуло да е влизал в конфликт или да е внасял забранени предмети, може да поиска да излезе след още толкова.

Стотици хора протестираха пред Съдебната палата в София, недоволни от присъдата на Орлин Владимиров и оправдаването на баща му Пламен.

След присъдата на Софийския апелативен съд в началото на годината стотици гневни хора протестираха пред столичната Съдебна палата. Те припомняха как през октомври 2021 г. цял месец Орлин размотава полицията, приятелите и роднините на Евгения, твърдейки, че е изчезнала, а той не само незнаел причината, но и бил съкрушен.

Още повече хората се ядосаха за оправдаването на бащата Пламен Владимиров. “Излиза, че можеш да натовариш труп в колата си, да го изхвърлиш и да се окажеш невинен”, коментираха тогава протестиращите.

Според апелативните магистрати обаче нямало достатъчно доказателства, че Пламен Владимиров “интелектуално е подпомогнал сина си Орлин в убийството на Евгения”.

В мотивите си съдиите цитират Наказателния кодекс, където се казва, че помагач е този, който умишлено е улеснил извършването на престъплението чрез съвети, разяснения, обещание за помощ, отстраняване на спънки, набавяне на средства или по друг начин. Такива доказателства срещу бащата обаче не били събрани. “А

присъдата не може да почива на предположения

и съдът може да признае някого за виновен само когато обвинението е доказано по несъмнен начин. Ако това не е налице, следва оправдаване”, казват апелативните магистрати.

Според тях не било доказано, че Пламен Владимиров има някакъв принос в решението на сина си да убие съпругата си, в начина, по който станало престъплението, в избрания момент или в плана. Напротив, от делото ставало ясно, че Орлин е този, който контролирал телефона и лаптопа на жена си, сложил камери в детската стая, където тя работела онлайн, следил жина си, замислил убийството, изградил версията за нейното “изчезване”, подбрал деня, в който синът им Мартин - по онова време на 6 г., бил на забавачка, и я задушил.

Според съдиите действията на Пламен Владимиров започнали след убийството. Едва след като Евгения вече не давала признаци на живот, Орлин се обадил на баща си. Той пък взел ръкавици и светкавично потеглил към София.

Заварил тялото на снаха си вече напъхано в куфар

Помогнал за изнасянето му, транспортирал го с колата си и го изхвърлил в района на хвостохранилището край Перник. После става безмълвен наблюдател на усилията, които близките на Евгения хвърлят в продължение на месец, за да я открият. Това поведение обаче в закона се нарича лично укривателство.

Според Наказателния кодекс то е, когато някой помогне на извършител на престъпление да избегне наказателно преследване или извършеното да остане ненаказано, но без предварителна уговорка. Именно такова било поведението на Пламен, смятат съдиите. Бащата не е помогнал на сина си да извърши престъплението, а да го прикрие.

Решаващо обаче в случая е, че е негов възходящ роднина. Личното укривателство не се наказва, когато е извършено между съпрузи, низходящите, възходящите, братята и сестрите на укриваното лице и техните съпрузи.

“Дори да се приеме, че с транспортирането и укриването на тялото е осъществил лично укривателство, законът изключва наказание на това поведение именно поради родствената му връзка с извършителя”, посочват магистратите.

По същата причина, дори да се докаже, че пернишкият прокурор Бисер Михайлов е помагал 10 месеца на сина си Васил, известен като прокурорския син, да се укрива, той не може да бъде наказан.

Съдиите са категорични, че месеци преди престъплението Орлин е следил съпругата си лично и със съдействието на баща си, както и с технически средства и софтуер. За него не било никак трудно да ги монтира в лаптопа и телефона ѝ, включително и в детската стая, защото до убийството той е мениджър в чужда IT компания. Евгения е в същата сфера. Отношенията им охладнели месеци преди престъплението, младата жена се чувствала потисната и унижавана в брака си. Потърсила близост с млад лекар, който по време на делото обяви, че за него било просто авантюра.

Според съдиите Орлин недоумявал защо бракът му се проваля, от какво жена му е недоволна в семейството. Възникнали и опасения, че при евентуален развод родителските права върху сина им ще бъдат дадени на нея.

“Всичко това е довело до гняв и вземане на хладнокръвно решение за убийството

на Евгения. Това се извежда от времето и мястото, които е преценил за подходящи”, смятат съдиите. Благодарение на шпионирането Орлин узнал, че вечерта на 13 октомври Евгения имала среща с приятелки в столичен ресторант. Това добре се вписвало във вече замислената заблуждаваща версия за изчезването. Освен това детето било на предучилищна занималня.

Това опровергавало твърдението му, че не е извършил убийството след предварително взето решение, а в резултат на спонтанно възникнала гневна реакция. По време на своите обяснения той твърдеше, че се скарали, после се сбили, тя паднала и си ударила главата. Експертизата обаче е категорична - Евгения умира от задушаване, а не от нараняване в главата. Съдът е съгласен, че стореното от Орлин е с висока степен на обществена опасност. Но превъзпитанието и поправянето, които са основната цел на всяко наказание, можели да стане и с присъда в размер на 20 години.

“Защото е неосъждан, с висше образование, професионална реализация и без установено предишно престъпно поведение, поради което не е налице доказателство, за да бъде направен извод, че е непоправим”, смятат съдиите. “За това наказанието “доживотен затвор без право на замяна”, за каквото настояват близките на Евгения, се явява неприложимо за Орлин Владимиров”, завършват те.

Присъдата не е окончателна. Предстои делото пак да се гледа във ВКС.