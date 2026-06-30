Адвокатският съвет избра Милен Шопов за член на Антикорупционната комисия

Адвокат Милен Шопов беше избран за член на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) от Висшия адвокатски съвет, след проведена публична процедура с участието на двама кандидати – Милена Калчева и Милен Шопов, съобщиха от съвета.

Решението е взето днес, 30 юни 2026 г., с Решение № 187/30.06.2026 г., на основание чл. 11, ал. 12 от Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности (ЗПКЛСЗПД). Съгласно закона Висшият адвокатски съвет (ВАдвС) има правомощието да избере един член на новата Комисия за противодействие на корупцията (КПК).

Изслушването на кандидатите започва в 10.00 ч. и се провежда в заседателната зала на Висшия адвокатски съвет в София, на ул. „Цар Калоян" № 1а, ет. 2. Процедурата е излъчвана в реално време на интернет страницата на ВАдвС.

Кандидатите са изслушани по реда на постъпване на предложенията им. Всеки от тях първо представя своята кандидатура и концепция съгласно чл. 7, ал. 2 от Процедурните правила, след което отговаря на предварително поставени въпроси.

До 13.00 ч. на 29 юни 2026 г. адвокати, юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за обществено полезна дейност, висши училища, научни организации и средства за масово осведомяване са имали възможност да задават въпроси към кандидатите. В рамките на този срок постъпват и становища, част от които съдържат допълнителни въпроси.

Общо към двамата кандидати са зададени над 130 въпроса, включително и такива от членовете на Висшия адвокатски съвет. Изслушването продължава над 7 часа – до 17.30 ч.

Само 30 минути след края на изслушването продължава заседанието на Висшия адвокатски съвет, на което се провежда обсъждане и се взема решение за избор на член на КПК. Решението е в изпълнение на предходно решение на ВАдвС от редовното заседание на 25 юни 2026 г.

Процедурата се провежда в изпълнение на възложените правомощия по ЗПКЛСЗПД, включително § 3, ал. 1 и ал. 14 и 15 от ПЗР на закона, във връзка с чл. 11.

От ВАдвС подчертават, че създаването на новата Комисия за противодействие на корупцията е обвързано с изпълнение на ключови ангажименти по Националния план за възстановяване и устойчивост, като средствата по него надхвърлят 250 млн. евро, отпускани от Европейската комисия.

Заради кратките срокове за формиране на комисията, Висшият адвокатски съвет посочва, че е положил необходимите усилия процедурата да бъде проведена в срок и при спазване на всички законови изисквания.

ВАдвС заявява, че изпълнява закона „такъв, какъвто е приет от законодателя", и че изборът е проведен при ясни, публични и прозрачни правила.

Всички актове, за които това е предвидено, са публикувани на интернет страницата на ВАдвС – единственото посочено в закона място за обявяване на документи, свързани с процедурата (чл. 11, ал. 4, ал. 7, ал. 10 и ал. 11 от закона).

С цел максимална публичност са публикувани и всички документи на кандидатите, както и постъпилите в срок становища – в специално обособена секция на сайта на съвета.

Изслушването е било публично и излъчвано онлайн, като запис от него също е достъпен в раздела, посветен на процедурата по избор на член на КПК.

Висшият адвокатски съвет изразява благодарност към двамата кандидати – Милена Калчева и Милен Шопов – за участието им в процедурата, както и към всички адвокати, юридически лица с нестопанска цел и организации, които са отправили въпроси към тях.