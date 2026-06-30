Иван Костов демонстрира подкрепа за Йордан Иванов за шеф на ДСБ

Създателят на "Демократи за силна България" Иван Костов присъства на представянето на програмата за управление на партията на един от кандидатите за поста. Тази вечер депутатът от ДСБ Йордан Иванов представи идеите си за развитието на партията. Присъствието на Костов на събитието се определя като знак за подкрепа за кандидатурата на Иванов, който е заместник на настоящия шеф на партията Атанас Атанасов.

Трима ще са кандидатите за лидер на Демократи за силна България (ДСБ) - Радан Кънев, Йордан Иванов и Васко Василев. Изборът ще е на 11 юли на конгреса на партията.

Йордан Иванов, който е един от доверените на Атанасов кадри, има добра комуникация с коалиционните партньори. Той е юрист, с опит както в НС, така и в местната власт и бивш областен управител на Пловдив. В момента е шеф на парламентарната комисия по транспорт и съобщения. 39-годишният пловдивчанин вече има и специален сайт, а програмата му е озаглавена "Етап 4", с което прави препратка към председател номер 4 и "поколението, което е израснало с ценностите на ДСБ и е готово да ги защитава в новата политическа реалност". Една от идеите му е да създаде "ДСБ Лаборатория", която да разработва политики и решения по важни теми.

Той иска всяка година партията да определя по 5 национални приоритета, отношение по които да вземе не само партийното ръководство, но и външни експерти. Възнамерява да консултира стратегическите решения на "Демократична България" с местните структури на ДСБ преди окончателното становище на коалицията. Акцент ще са младите хора, дори предвижда фонд, с който да се подпомагат младежки проекти, обществени каузи, обучения и събития, организирани от млади членове на партията.

ДСБ си търсят лице, което да ги върне в центъра на политическите събития, което носи харизма и може да обнови партията след близо 9-те години лидерство на Атанас Атанасов. Освен това ДСБ искат да са сред основните алтернативни играчи срещу хегемонията на Румен Радев и неговата "Прогресивна България".

Новият председател ще трябва да преведе партията през предстоящия президентски вот наесен и местните избори догодина. Той обаче първо ще трябва да обедини формацията и да потуши разделението вътре в структурите на ДСБ, а след това няма да предизвиква и сътресения или идейни компромиси с коалиционните партньори.

Кандидатите за председател ще трябва да отговарят на няколко натежали въпроса на конгреса. Първо, как ще направят партията отново видима след обезличаването ѝ в рамките на "Демократична България". Второ, как да разширят структурите си, които в момента са силно ограничени и липсват тотално в повечето общини. И трето, как гледат на офертата на "Да, България" отпреди изборите за вливането им в една обща партия.

На 11 юли ДСБ се събират в София, за да чуят доклада на настоящия си лидер, да обсъдят бъдещите си планове и да обновят Изпълнителния съвет и своя т.нар. вътрешен съд - Национален вътрешен арбитраж. По план ДСБ трябваше да проведат конгреса си още през февруари, но поредната политическа буря - падането на кабинета "Желязков" и предсрочните парламентарни избори, отложиха ръководните рокади.

Фаворити за овакантения пост са евродепутатът Радан Кънев, който вече бе начело на ДСБ от 2013 г. до 2017 г., и един от настоящите зам.-председатели - депутатът Йордан Иванов. Третият кандидат за поста е роденият в Разград Васко Василев, който е един от основателите на движение "Диалог", дало старта на ДСБ.

За разлика от Иванов, Кънев вече обяви, че няма да води публична предизборна кампания, а само срещи с членове и симпатизанти на ДСБ.

Според Атанас Атанасов "на практика състезанието ще бъде между Радан Кънев и Йордан Иванов". Имаше и четвърти кандидат, който обаче се отказа от надпреварата - общинската съветничка в София Бонка Василева.

Първата публична кандидатура на поста беше на евродепутата Радан Кънев. Той я обяви във фейсбук на 29 май. На 31 май пък пловдивската структура номинира Йордан Иванов, а неофициално се чакаше столичната организация да издигне Бонка Василева.

Дни по-късно на Изпълнителен съвет на партията във Варна Атанас Атанасов предложил Радан Кънев да не играе за лидер, а заедно да посочат единна кандидатура. Мотивите му били, че двамата вече са политически амортизирани и партията има нужда от ново лице.