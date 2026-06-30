Проститутка в съда: Наркоманка и безработна съм, няма друг начин да изкарам пари

Приканвала минувачи и шофьори да й станат клиенти посред бял ден в район "Тракия"

Проститутка, засечена да предлага услуги с недвусмислени жестове посред бял ден в пловдивския район "Тракия", се оправда в съда, че е наркоманка и безработна и не вижда алтернативен начин да изкарва пари. Тя била засечена от полицейски патрул до блок в комплекса около 12 часа на 26 юни т. г. Приканвала минувачите и шофьорите да й станат клиенти, сочейки интимната си област.

Била отведена в Районното и справка показала, че нееднократно е била хващана да обещава сексуални забавления на същото място и последните две предупреждения към нея да престане да го прави са с с дати 17-и и 19 юни 2026 г.

Изправена пред съда, жената отказала адвокат, признала вината и обещала случилото се да не се повтаря повече. Глобена е със 120 евро по Указа за борба с дребното хулиганство