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Проститутка в съда: Наркоманка и безработна съм, няма друг начин да изкарам пари

Ваня Драганова

[email protected]

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Съдебната палата в Пловдив Снимка: Никола Михайлов

 Приканвала минувачи и шофьори да й станат клиенти посред бял ден в район "Тракия"

Проститутка, засечена да предлага услуги с недвусмислени жестове посред бял ден в пловдивския район "Тракия", се оправда в съда, че е наркоманка и безработна и не вижда алтернативен начин да изкарва пари. Тя била засечена от полицейски патрул до блок в комплекса около 12 часа на 26 юни т. г. Приканвала минувачите и шофьорите да й станат клиенти, сочейки интимната си област. 

Била отведена в Районното и справка показала, че нееднократно е била хващана да обещава сексуални забавления на същото място и последните две предупреждения към нея да престане да го прави са с с дати 17-и и 19 юни 2026 г.   

Изправена пред съда, жената отказала адвокат, признала вината и обещала случилото се да не се повтаря повече. Глобена е със 120 евро по Указа за борба с дребното хулиганство                                                                                                                                                                                                      

Съдебната палата в Пловдив

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