Христо Христов: Не грешка на пилота на самолета, а технически проблем е причина за сигнала за отвличане

Няма човешка грешка, а технически проблем. Установява се, че самолетът не е похитен, а случайно е задействан бутона с код 7500 за спешност. Той се намира на място, на което не може случайно да бъде докоснат.

Това каза пред Би Ти Ви Христо Христов, председател на Националния борд за разследване на произшествията във въздушния, водния и железопътния транспорт. Той коментира случая, при който самолет подаде сигнал за отвличане в Румъния. Затова бяха задействани и български изтребители МиГ-29 от командването на НАТО за мисия по охрана на въздушното пространство на България. Полетът е бил изпълняван от българската авиокомпания "Електра Еъруейз".

Първият сигнал е подаден в Румъния. След ескорта през България пилотът захождал към летище Ларнака. Той знаел, че става въпрос за технически пропуск, затова поискал да кацне за проверка. Местните власти отказали да го приемат, защото пак се включил кода за отвличане. Казали, че нямат свободни писти, обясни Христов. И посочи, че това ще се изследва.

Проверки ще има и на черната кутия на самолета - Еърбъс320, както и радиокомуникацията у нас и в Румъния.

"Пилотът изпълни нормално кацане в Бургас и установихме технически проблем на този уред", каза Христов. Добави, че след поправка машината със 180 пътници в нея излетяла за крайната си дестинация - Тел Авив, вчера около 23 часа.

Извънредна ситуация не е имало, а отказ на прибор, който излъчва този проблем. Всички други системи работят нормално, каза Христов. Ще се обърнем към властите в Кипър защо са отказали кацане, посочи той. И обясни, че заради ситуацията в Израел, машината не можела да лети за Тел Авив с такава информация по уреда. Той визираше войната с Иран и положението в ивицата Газа.

Преди 2 години при тази фирма е имало същия случай. Тогава единия от пилотите е искал да тества нещо и е кацнал на летище Варна, каза още Христов. И посочи, че проблемът бил отстранен.