Без загинали и пострадали от пожари на 30 юни

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Нито един загинал и нито един пострадал няма от пожари във вчерашния ден (30 юни).

Това стана ясно от съобщение на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".

За последните 24 часа в страната са реагирали на 195 сигнала. Ликвидирани са 123 пожара.

От възникналите пожари с преки материални щети са 31 - осем в жилищни сгради, един в промишлена сграда, седем в транспортни средства, девет в селското стопанство и шест други. Без нанесени материални щети са възникнали 92 пожара, от които: 61 в сухи треви, горска постеля и храсти; един в стърнища; 26 в отпадъци и четири други.

Извършени са 58 спасителни дейности и помощни операции - при катастрофи в транспортни средства; при инцидент с изтичане на втечнени газове; при битов инцидент, за оказване на техническа помощ, за оказване помощ на пострадали граждани и други. Към пожарните са подадени 14 лъжливи повиквания.