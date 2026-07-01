23 са ранени при катастрофи за последните 24 часа, няма загинали

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23-ма души са ранени в катастрофи за последните 24 часа у нас.

В България за изминалото денонощие 18 са тежките катастрофи, но няма нито един загинал.

В София са регистрирани 23 леки пътни инцидента, при които няма пострадали.

От началото на месеца при катастрофи в страната живота си са изгубили 48 души, а от началото на годината 219 души. Ранените при пътни инциденти през последния месец са 877, а от началото на годината 3759.

При сравнение с реалните данни за загиналите (187) от януари до юли 2025 г. се отчитат 32-ма повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.