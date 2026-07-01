Шефът на АПИ: С бетонни мантинели щетите по шофьора и пътниците ще са много по-големи

Без ремонти по пътищата следващите два месеца

Пътят през Кресна не може да поеме целия трафик

Няма как да осигурим по-добри пътища, ако не вдигнем цената на винетките

Бетонните мантинели са корави и не намаляват енергията на удара. При удар на един лек автомобил, щетите по пътниците и водача ще са много по-големи.

Това обясни шефът на Агенция "Пътна инфраструктура" Александър Тодоров пред БНТ.

Мантинелите се обсъждат широко последната седмица след тежката катастрофа на магистрала "Тракия" край Ямбол. При инцидента камион премина мантинелите, навлезе в насрещното платно и помете кола. На място загинаха две деца и бащата на едното от тях. Подобен инцидент се повтори на следващия ден на магистрала "Струма", но за щастие без жертви.

"При стоманените мантинели всяка една деформация поглъща от енергията на удара", каза Тодоров.

По думите му те трябва да се подменят веднага след катастрофа. Тодоров обясни, че има наредба, в която е регламентиран класът на мантинелите.

"По-високият клас мантинели се деформира значително по-малко. По-големият процент катастрофи са с леки автомобили. Трябва да погледнем от гледна точка на това да запазим възможно най-много човешки животи", обясни той.

Относно договорите за въпросните съоръжения, Тодоров каза, че предишните договори са изпълнявани от 2-3 фирми. Новите поръчки са били прекратени.

През последните дни имаше намеци за премиери, които са давали поръчките на точно определени фирми, а после директно настоящият вицепремиер и вътрешен министър Иван Демерджиев потвърди, че говори за Бойко Борисов и го обвини, че стои зад две от фирмите, монополизирали доставките на мантинели.

От ГЕРБ заявиха, че последно сключените договори с тези фирми са от министър Иван Шишков (сегашният регионален министър бе на същия пост и в двете правителства на Гълъб Донев през 2022 и 2023 г. - б.р.), от неговият подопечен управител на АПИ по времето на кабинета "Донев".

Според шефа на АПИ идеята е договорите за ремонт и поддържане да включват и поставянето и подменянето на мантинелите.

Тодоров успокои, че ремонтите по пътищата приключват и следващите два месеца няма да има ремонти по магистралите и пътищата, водещи до туристически дестинации.

"На магистрала "Тракия" вчера успяхме да пуснем 10 км от затворения участък край Стара Загора. Ако днес времето позволи, ден и половина ни трябва, за да пуснем движението изцяло", уточни той.

"Задръстванията край Кресна не са заради пешеходния светофар, а заради трафика. Опитваме се да променим фазите на светофара, ще помолим колегите от МВР, ако трябва да има и пътна полиция, но не е там проблемът. Просто трасето не може да ги поеме", обясни шефът на АПИ за една от най-натоварените пътни артерии през летния сезон.

Относно идеята за пътища на концесии той каза, че това е един много добър инструмент, но преди това трябва да има готов проект.

"През годините натрупването на негативното обществено мнение, проблемите в инфраструктурата и недофинансирането й води до занижаването на експлоатационните качества. Това са около 20 хил. км пътна мрежа. Масовото им изграждане е 70-80-те години на миналия век", каза още шефът на АПИ.

Тодоров изрази надежда, че Лот 4, 5 и 6 на магистрала "Хемус" трябва да бъде завършен в следващите 3-4 години.

Относно 30-процентното повишение в цената на винетките шефът на АПИ припомни, че те не са вдигани от 2019 г.

"В сравнение с други държави, в България с една средна заплата могат да се купят в пъти повече винетки. Няма как да осигурим по-добри пътища без финансиране. Ако не се увеличи цената на винетките, няма как да решим този проблем", каза той.