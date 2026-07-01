Асен Василев: Правителството на Радев ще държи хората бедни, за да има пари за олигарсите

"Държим хората бедни, за да има пари за олигарсите - това прави правителството на Радев с бюджета", каза в сутрешния блок на Нова тв Асен Василев. Председателят на "Продължаваме промяната" публикува вчера свой анализ за парите на държавата, изчислени от финансовия министър Гълъб Донев.

Според Василев има 1,7 милиарда евро в проекта на бюджет, за които не е ясно за какво ще се харчат. "Ще вземат по 400 евро от всеки един от нас и ще ги сложат в касичката на олигархията. Ако тези 1,7 милиарда бяха разписани като проекти, щях да кажа при кого ще отидат. Но те не са го направили. Единственото министерство, в което капиталовите разходи отговарят на програмата е министерството на спорта, което ме изненада", каза Василев и посочи, че тези пари трябва да се изхарчат за 5-те месеца до края на годината. Анализът му показва, че в 9 министерства има увеличение на разходите за издръжка като кафе, вода, боядисване и др., които са извън перата за персонал и за инвестиции.

Даде пример и с 40 милиона евро за "други инвестиционни проекти" в министерството ан отбраната, но не било ясно за какво ще се харчат тези пари, защото нямало проекти.