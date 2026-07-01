ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЛеБрон напуска "Лейкърс", но няма да се отказва

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23143701 www.24chasa.bg

Асен Василев: Правителството на Радев ще държи хората бедни, за да има пари за олигарсите

1036
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Асен Василев

"Държим хората бедни, за да има пари за олигарсите - това прави правителството на Радев с бюджета", каза в сутрешния блок на Нова тв Асен Василев. Председателят на "Продължаваме промяната" публикува вчера свой анализ за парите на държавата, изчислени от финансовия министър Гълъб Донев

Според Василев има 1,7 милиарда евро в проекта на бюджет, за които не е ясно за какво ще се харчат. "Ще вземат по 400 евро от всеки един от нас и ще ги сложат в касичката на олигархията. Ако тези 1,7 милиарда бяха разписани като проекти, щях да кажа при кого ще отидат. Но те не са го направили. Единственото министерство, в което капиталовите разходи отговарят на програмата е министерството на спорта, което ме изненада", каза Василев и посочи, че тези пари трябва да се изхарчат за 5-те месеца до края на годината. Анализът му показва, че в 9 министерства има увеличение на разходите за издръжка като кафе, вода, боядисване и др., които са извън перата за персонал и за инвестиции. 

Даде пример и с 40 милиона евро за "други инвестиционни проекти" в министерството ан отбраната, но не било ясно за какво ще се харчат тези пари, защото нямало проекти. 

Асен Василев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание