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2 години и половина затвор за 54-годишен, блудствал с малолетни

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Темида

2 години и половина затвор за 54-годишния М. Н. Ф., блудствал с малолетни. Това постанови Районният съд в Лом. Мъжът е обвинен още за закана, хулиганство и фалшиви обаждания до 112. 

Случаят на блудство е от лятото на миналата година. В камион в град Лом, който е собственост на обвинения, той насилил 8-годишно дете. През ноември същата година повторил същото с 11-годишно момиче, което заплашил да не казва на никого за случилото се. 

През февруари тази година мъжът се обадил на 112 и на национален номер на Държавна агенция за закрила на детето предал невярно повикване за тревога като заявил, че малолетно момиче е обект на сексуално посегателство от страна на вуйчо й.

Делото беше гледано по съкратена процедура, тъй като 54-годишният мъж призна вината си. Съдът го призна за виновен по всички четири обвинения, но намали всяка от присъдите с 1/3 заради признаването на вината. 

Съдът осъди М. Н. Ф. да заплати и уважените граждански искове, предявени от законните представители на малолетните деца, за причинените с деянията неимуществени вреди, както и направените в хода на досъдебното производство разноски.

Присъдата може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд – Монтана в 15-дневен срок.

Темида

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