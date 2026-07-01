Временен светофар регулира кошмарен трафик в старинния квартал „Асенов" под Царевец

Организацията на движение е за участъка между църквите „Св. Четиридесет мъченици" и „Св. св. Петър и Павел"

Временен светофар командва трафика във великотърновския квартал „Асенов". Два контролера са поставени до каменния мост при църквата „Св. Четиридесет мъченици" и до храма „Св. св. Петър и Павел". В тесния участък на улица „Св. Климент Охридски" движението ще се пропуска последователно в двете посоки, съобразно сигналите на светофара.

Временната организация на движение се въвежда по настояване на живеещите в района, чиито къщи са на сантиметри от кошмарния трафик между Велико Търново, Горна Оряховица и село Арбанаси.

Със заповед на кмета Даниел Панов светофарът заработи още от късния следобед на 30 юни. Движението ще се регулира по този начин до 30 септември, или до частичното възстановяване на трафика в затворения участък от републикански път Велико Търново-Арбанаси-Горна Оряховица, намиращ се в подножието на крепостта Трапезица, посочват от местната управа.

Пътят бе затворен заради свличане на скални късове от хълма, което доведе до значително натоварване на ул. „Св. Климент Охридски". От 20 февруари насам кметът Даниел Панов многократно е сигнализирал Министерство на културата, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура" за проблема със свлачището от Трапезица и негативните последици за кв. „Асенов".

Още преди месеци Панов и екипът му са предложили на АПИ конкретно техническо решение за частично възстановяване на движението. Предвижда се монтирането на защитни съоръжения под крепостта Трапезица – в едното платно на пътя. Това ще позволи временното му отваряне в едната посока, докато се изпълнят мерките за трайно укрепване на свлачищните райони. По информация на Областното пътно управление, защитните съоръжения ще бъдат поставени до началото на август.

За движещите се в посока Горна Оряховица е осигурен и алтернативен обходен маршрут – по улици „Читалищна", „Михаил Кефалов", по обиколния на крепостта Царевец път и през новия мост в района на бившата фабрика „Мавриков", откъдето по ул. „Ксилифорска" движението се влива обратно в републиканския път.