Д-р Асен Меджидиев е новият подуправител на Здравната каса (Обновена)

Той поема ръководството на НЗОК с мандат до 30 ноември 2028 г.

Оставките на управителя доц. Стефановски и заместника му проф. Мавров се приеха от Народното събрание

Д-р Асен Меджидиев е избран за втори подуправител на Националната здравноосигурителна каса с гласовете на "Прогресивна България" и ГЕРБ - СДС. Той беше и единствената номинация за поста, а предложението дойде от "Прогресивна България". Стана ясно, че той ще заема позицията на втори подуправител с мандат до 30 ноември 2028 г.

Малко по-късно бяха гласувани и оставките на управителя на Здравната каса доц. Петко Стефановски и заместника му проф. Момчил Мавров. Депутатите прекратиха предсрочно мандата на доц. Стефановски с почти пълно мнозинство, а оставката на проф. Мавров беше приета без против и въздържали се.

Управляващите инициираха избора на втори подуправител на НЗОК, след като действия не бяха предприети около година след въвеждането на позицията. Асен Меджидиев Снимка: Велислав Николов

"Днес не избираме подуправител, а изпълняващ функциите управител на НЗОК, тъй като следващите точки са освобождаване на сегашното ръководство", заяви Божидар Божанов от ПГ на "Демократична България" и обясни, че в миналото д-р Меджидиев е постлал пътя на проф. Мавров към НЗОК, назначавайки го като шеф на надзора на Здравната каса. Мавров е символ на корупцията, категорични са Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.

Още в началото на парламентарния ден "Демократична България" призоваха депутатите от опозицията да не се регистрират, за да не се състави кворум и изборът да бъде саботиран. Въпреки апела, парламентът имаше кворум.

"Възможно ли е Мавров и Меджидиев да са оказвали натиск за увеличаване на болничните легла в определени частни болници?", спекулира Мирчев и разказа за разработки на ДАНС за корупционни модели, които мистериозно са били потулени. "Става дума за корупционни схеми за милиарди евро", категоричен е Мирчев.

Той предложи да се отложи изборът на подуправител на НЗОК, докато не се изяснят обстоятелствата около досегашното ръководство. Депутатите от "Прогресивна България" бяха единствените против предложението, но това беше достатъчно, за да не се приеме. Вчера беше прието ДАНС да даде класифицирана информация за шефовете на Здравната каса.

"Факт е, че като министър д-р Меджидиев назначава проф. Мавров за шеф на политически си кабинет, но това не доказва обвързаности. Пред нас стои човек с 31 години медицинска практика, десетилетия съсловно представителство и два пъти опит като министър", заяви Георги Илиев от "Прогресивна България".

"Идеята за промяна в НЗОК беше съвместна. Смяната на проф. Мавров беше и наша инициатива и с мнозинството на "Прогресивна България" стана факт, защото смятаме, че има нередности около управлението му. Никой няма съмнения около професионалните, етични и морални качества на д-р Меджидиев. Ако все пак има такива разработки на ДАНС, нека излезе с тях", категоричен е Петър Витанов от ПБ и допълва, че принципът на ДБ е: ако номинацията не е наша, значи не става.

От "Прогресивна България" напомниха, че вчера, когато се гласува ДАНС да представи доклад за проф. Мавров, те разшириха предложението и така ще бъде представен доклад и за и доц. Стефановски.

От "Възраждане" пък обвиниха ПП и ДБ, че говорят единствено против проф. Мавров, но не казват нищо за управителя на Здравната каса доц. Стефановски, който е назначен по време на сглобката на ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ.

Задействането на процедурата за избор на втори подуправител на НЗОК дойде заедно с номинацията няколко дни след политическото напрежение около ръководството на касата. Депутатите на Радев поискаха оставката на управителя доц. Петко Стефановски и на подуправителя проф. Момчил Мавров. Искания за освобождаването им дойдоха и от парламентарните групи на ДБ и ДПС.

След внесените проекторешения управителят на НЗОК Стефановски подаде оставка, а часове по-късно същото направи и проф. Мавров.

Така кризата в Здравната каса хвърли изненадващо д-р Асен Меджидиев в минното поле за управлението на над 8 млрд. лева за здравеопазването.

Докато лекарското съсловие очакваше здравният министър в две служебни правителства на тогавашния президент Румен Радев да поеме поста и в редовния кабинет на спечелилата изборите "Прогресивна България", д-р Меджидиев остана да ръководи първото, създаденото от него през 2012 г. отделение по УНГ в "Пирогов", както и да води Столичната лекарска колегия, в която е начело от 8 г.

Ситуацията в НЗОК очевидно е провокирала новата власт да потърси 15-и управител с профила на "кризисен мениджър". Първо за подуправител с вероятна перспектива за поемане на оперативното ръководство.

На изслушването си в Комисията по здравеопазване Меджидиев заяви, че негов основен приоритет е Здравната каса да плаща за качество на медицинските услуги и лекарите да станат част от контрола на здравната помощ.

Преди да заеме поста министър, д-р Меджидиев преминава през всички нива на системата като практикуващ лекар и ръководител.

Номинацията му е стратегически ход, а не гасене на поредния кадрови пожар във важни институции. Чуха се реакции на политици, но лекарската колегия прие без притеснение номинацията.

"Аз съм работила изключително добре с д-р Меджидиев. Смятам, че е доста добър избор и е изключително отговорен човек". Това заяви в първия си коментар по темата министъра на здравеопазването Катя Ивкова пред "24 часа".