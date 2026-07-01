Издирват и мъж, забелязан последно с изчезналото дете от Варненско

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Полицията във Варна разпространи снимки на мъж, свързан с издирваното от вчера 11-годишно дете.

По първоначални данни детето е придружавано от Асен Антонов Симеонов, съобщиха от полицията. Асен Антонов Симеонов СНИМКА: ОДМВР - Варна

Наталия Славова Асенова е изчезнала от село Константиново на 30 юни. Тя е на 11 години, висока е около 160 см с едро телосложение. Детето е с кестенява коса и светли очи. Облечена е със светъл дълъг панталон, бяло късо яке с червени цветчета и черни маратонки. Издирваното дете

Издирваният с нея Асен Антонов Симеонов е на 40 години. Висок е около 170 см, с едро телосложение. Той е късо подстриган и има кафяви очи. Облечен със синя тениска с къс ръкав, черен спортен панталон и черни маратонки.