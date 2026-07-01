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Ученик открадна кола край Перущица и я заряза до Йоаким Груево

Никола Михайлов

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Съдебната палата в Пловдив Снимка: Никола Михайлов

Автомобилът бил оставен без надзор, той взел ключа и решил да покара, получи условна присъда

Условна присъда договори ученик за кражба на кола край Перущица. Младежът признал вината си пред Районния съд в Пловдив, а магистратите са одобрили споразумението му с прокуратурата.

На 9 април той задигнал "Фолксваген Пасат" от местността "Студена", като използвал ключа. Автомобилът бил оставен без надзор и ученикът решил, че ще го ползва. Впоследствие превозното средство било изоставено край Йоаким Груево. 

Това не е първата присъда на момчето. Този път той е договорил 6 м. условно с 3-годишен изпитателен срок. Трябва да плати и 151 евро разноски по делото. 

Решението на съда, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдебната палата в Пловдив

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