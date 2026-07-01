Ученик открадна кола край Перущица и я заряза до Йоаким Груево

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Автомобилът бил оставен без надзор, той взел ключа и решил да покара, получи условна присъда

Условна присъда договори ученик за кражба на кола край Перущица. Младежът признал вината си пред Районния съд в Пловдив, а магистратите са одобрили споразумението му с прокуратурата.

На 9 април той задигнал "Фолксваген Пасат" от местността "Студена", като използвал ключа. Автомобилът бил оставен без надзор и ученикът решил, че ще го ползва. Впоследствие превозното средство било изоставено край Йоаким Груево.

Това не е първата присъда на момчето. Този път той е договорил 6 м. условно с 3-годишен изпитателен срок. Трябва да плати и 151 евро разноски по делото.

Решението на съда, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.