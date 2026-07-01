Уважаеми другари,
Приемете нашите поздравления по случай 105-ата годишнина от създаването на Китайската комунистическа партия.
През изминалите десетилетия ККП играе водеща роля в развитието на Китайската народна република, като допринася за значителния икономически напредък, социалната модернизация и повишаването на жизнения стандарт на китайските граждани. Особено внимание заслужават усилията за намаляване на бедността и за устойчиво
развитие.
Българската социалистическа партия следи C интерес
впечатляващото развитие на Китай и опита на ККП в областта на държавното управление, социалните политики И партийното строителство. Вярваме, че обменът на идеи и добри практики между нашите партии е полезен за укрепването на взаимното разбирателство и
сътрудничество.
Отношенията между България и Китай се основават на традиции на уважение И приятелство, изграждани през годините. Оценяваме развитието на двустранното сътрудничество и виждаме възможности за неговото по-нататъшно разширяване в области от взаимен интерес.
Убедени сме, че активният диалог и прагматичното партньорство допринасят както за развитието на нашите две страни, така и за насърчаването на международното сътрудничество и разбирателство.
По случай годишнината пожелаваме на членовете на Китайската комунистическа партия успех в изпълнението на поставените цели и в работата за развитието и благоденствието на Китайската народна република.