"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Уважаеми другари,

Приемете нашите поздравления по случай 105-ата годишнина от създаването на Китайската комунистическа партия.

През изминалите десетилетия ККП играе водеща роля в развитието на Китайската народна република, като допринася за значителния икономически напредък, социалната модернизация и повишаването на жизнения стандарт на китайските граждани. Особено внимание заслужават усилията за намаляване на бедността и за устойчиво

развитие.

Българската социалистическа партия следи C интерес

впечатляващото развитие на Китай и опита на ККП в областта на държавното управление, социалните политики И партийното строителство. Вярваме, че обменът на идеи и добри практики между нашите партии е полезен за укрепването на взаимното разбирателство и

сътрудничество.

Отношенията между България и Китай се основават на традиции на уважение И приятелство, изграждани през годините. Оценяваме развитието на двустранното сътрудничество и виждаме възможности за неговото по-нататъшно разширяване в области от взаимен интерес.

Убедени сме, че активният диалог и прагматичното партньорство допринасят както за развитието на нашите две страни, така и за насърчаването на международното сътрудничество и разбирателство.

По случай годишнината пожелаваме на членовете на Китайската комунистическа партия успех в изпълнението на поставените цели и в работата за развитието и благоденствието на Китайската народна република.