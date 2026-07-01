Посрещнаха Джулай морнинг на Камен бряг

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С рокмузика, емоции и настроение бе посрещнато първото юлско утро на емблематичните скали в местността „Огънчето" край Камен бряг. За поредна година събитието събра почитатели на свободния дух, дошли да приветстват изгряващото слънце.

По традиция в нощта срещу 1 юли каменистият бряг на Северното черноморие се превърна в притегателно място за хора от страната и чужбина.

Под звуците на емблематичната песен „July Morning" на легендарните Uriah Heep, изпълнена от Джеф Скот Сото и Цена Коев, присъстващите отправиха поглед към морския хоризонт и посрещнаха първите слънчеви лъчи. Поредното издание на Джулай Морнинг, организирано от община Каварна, и тази година обедини почитателите на рок музиката, свободния дух и магията на юлския изгрев.

Концертната програма започна предната вчера с участието на българските групи ROCKSTAGE, FOREPEAK, TERAFLOR, DEATH ROW, като изпълненията им поддържаха високия градус на настроение през цялата нощ. Специален гост на тазгодишното издание бе известният рок вокалист Джеф Скот Сото – име, свързано с рок групи като Journey, Talisman и проектите на виртуозния китарист Yngwie Malmsteen.