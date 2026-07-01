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Засякоха във Велико Търново мотоциклет, издирван от Литва

Дима Максимова

[email protected]

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Издирван мотоциклет установиха засякоха служители на РУ – Велико Търново. Във вторник около 22,30 ч. в областния град е извършена проверка на паркиран мотоциклет, с водач – 27-годишен местен жител. При справка в базата данни на МВР се оказало, че превозното средство се издирва от Литва. Моторът е отнет. Уведомени са компетентните служби.

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