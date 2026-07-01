Издирван мотоциклет установиха засякоха служители на РУ – Велико Търново. Във вторник около 22,30 ч. в областния град е извършена проверка на паркиран мотоциклет, с водач – 27-годишен местен жител. При справка в базата данни на МВР се оказало, че превозното средство се издирва от Литва. Моторът е отнет. Уведомени са компетентните служби.
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23144080 www.24chasa.bg
Засякоха във Велико Търново мотоциклет, издирван от Литва
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