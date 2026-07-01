Засякоха във Велико Търново мотоциклет, издирван от Литва

Издирван мотоциклет установиха засякоха служители на РУ – Велико Търново. Във вторник около 22,30 ч. в областния град е извършена проверка на паркиран мотоциклет, с водач – 27-годишен местен жител. При справка в базата данни на МВР се оказало, че превозното средство се издирва от Литва. Моторът е отнет. Уведомени са компетентните служби.