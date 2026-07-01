Водачът на джета при инцидента в Ахелой е карал без разрешително

Водният атракцион край Ахелой, при който тежко пострада израелски турист, е работил без необходимата регистрация, а водачът на джета не е притежавал изискваното разрешително. Това е установила проверка на Изпълнителна агенция „Морска администрация".

При инцидента надуваем дюшек, теглен от джет, се е обърнал и се е ударил в крайбрежните скали. Пострадалите са трима души родени 2008 година, граждани на Израел. Двама са с охлузвания и са закарани в Медицински център в Слънчев бряг. Един е закаран със специализиран превоз в Шокова зала на много профилната болница в Бургас с конузия на главата и е в реанимация с фрактура на черепа.

Кметът на Ахелой Димитър Нейчев заяви, че общината не е била информирана, че атракционът работи незаконно.

„Мислехме, че всичко е законно, тъй като коридорът се отдава под наем за такива атракции", каза той пред bTV.

По думите му операторът на джета е добре познат в района и извършва тази дейност от години.

„Всяка година съм го виждал тук. За мен е опитен човек, но според мен става въпрос за нещастен случай", коментира Нейчев.

Първоначално беше съобщено, че на атракциона са се возили трима туристи, но впоследствие от Министерството на транспорта уточниха, че на надуваемия дюшек са били шестима души. При инцидента трима от тях са пострадали. Двама са получили леки наранявания и са били прегледани в медицински център в Слънчев бряг, а третият остава в тежко състояние.

В района има поставени предупредителни табели, включително на иврит, които сигнализират за наличието на подводни камъни.

Разследването продължава. Очаква се днес Изпълнителна агенция „Морска администрация" и прокуратурата да предоставят допълнителна информация, която да изясни защо атракционът е работил без необходимите разрешителни, след като е функционирал и през миналото лято, както и дали са били извършвани необходимите контролни проверки.