Д-р Страхил Делийски: Благодарение на ККП Китай се превръща в държава

Д-р Страхил Делийски е политолог и преподавател в Софийския университет „Св.Климент Охридски", доктор по „Политическа комуникация". Във видео-разговор за КМГ той споделя мнението си за приноса и значението на ККП за развитието на страната по повод навършването на 105 години от основаването й.

„Китай не е просто в позиция на една бързо-развиваща се индустриална държава, Китай е в позиция да се превърне в световен лидер, в хегемон, Китай е силата, около която се създават все повече общности от държави, които не са съгласни с онова което се случва в света през последните 50 години", казва българският политолог. Той обяснява, че от тази позиция на икономическа и политическа мощ ръководството на ККП вече може да си позволи по-гъвкаво да развива своите цели, може да си позволи да търси съюзници далеч от своите традиционни и териториални предели. Това е в основата на съвременното геополитическо развитие. „Китай има силна икономическа заря и все по-привлекателна политическа дъга в днешно време, което я прави силна притегателна сила", казва д-р Делийски. Той се спира и на бъдещето на отношенията между България и Китай, като е убеден, че взаимоотношенията между двете страни не трябва да остават само на икономическо ниво, защото икономическото и политическо бъдеще на целия свят се свързва с Китай.

Пълен текст:

„Парадоксално е че в огромната история на Китай , този „отрязък" от 100 години се оказва решаващ за развитието на страната. Тук става въпрос за едно усилия, което в рамките на 105 години трансформира Китай и е на път с още по-голямо темпо да върне Китай във времената когато отново беше доминираща сила в света" казва политологът. Колкото и трудно е да се абсолютизира определен исторически период, той има своето място, както в Китайската история така и в света. Друг важен момент е свързан с факта, че особено в България, когато става дума за „наследство на комунистическа партия" , включително и китайската, обикновено се говори много едностранчиво – тоест, или акцентите са само върху проблеми с демокрацията, или другата крайност – говори се за невероятните икономически успехи на Китай. Или ако трябва да обобщим – ККП, която започна като една малка група от хора, но се превърна в една организация, която наистина доведе до политическата и икономическа трансформация. Китай нямаше да е такъв без ККП, добавя той и обяснява, че това е безспорен факт. Друг важен безспорен факт е че историята на ККП показва в голяма степен как имаме едновременно процес на унаследяване на цели и идеи, паралелно с процес на постоянна трансформация, дори в определени периоди идеологическа, без обаче това да променя основите на идеите й. Политологът по-нататък се връща и припомня, че не трябва да се забравя дори онова, което се е случило само 10 години след създаването на ККП – гражданската война, с доминиращите по онова време националистически групи, така наречения „голям поход" , и вече по-късно създаването на „ядрото" на партията . И всичко се случва по характерния китайски начин – тоест, без насилие, и през 1949 г. се създава правова държава! И онази „насипрна" територия, изведнъж се превръща в държава! Какво показва това – очевидно тук имаме целенасочена работа свързана от една страна със специфично лидерство на Мао , но от друга – с много ясна програма насочена към легитимиране на партията сред китайците, които стават по-късно ядрото на новата държава.

В контекста на неговата тясна специалност – „политическа комуникация" д-р Делийски коментира една от най-важните концепции на ККП – създаването на общност на споделена съдба на човечеството, с нейните основни принципи, сред които диалог и мир, а не конфронтация и въоръжаване, споделяне на постиженията в различни области между всички, модернизацията и висококачественото технологично развитие. „Си Дзинпин успя да преодолее една своеобразна криза в китайската икономика и политика – след големия „бум" се говореше и за корупция и за упадък преди няколко години, преди около 15 години, но той успя да преодолее всичко това и сега Китай не е просто в позиция на една бързоразвиваща се индустриална държава, Китай е в позиция да се превърне в световен лидер, в хегемон, Китай е силата, около която се създават все повече общности от държави и общности, които не са съгласни с онова което се случва в света през последните 50 години".

От тази позиция на икономическа и политическа мощ ръководството на ККП вече може да си позволи по-гъвкаво да развива своите цели, може да си позволи да търси съюзници далеч от своите традиционни и териториални предели. Това е в основата на съвременното геополитечсок развитие. Китай вече може да наложи на света „своя версия", която освен на чисто геополитическо ниво се случва и на икономическо ниво.Говорим тук за новите технологии, „облачното" пространство и други. „Китай има силна икономическа заря и все по-привлекателна политическа дъга в днешно време, което превръща Китай в притегателна сила".

Що се отнася до българо-китайското сътрудничество, политологът смята че тук става дума преди всичко за „общественото мнение", което не е маловажно. По силата на геополитическото развитие отношенията между двете страни се променят – те бяха много добри, след това не толкова... „Голямото предизвикателство пред българската външна политика е да успее да запази продуктивни и смислени отношения с Китай , и тук е въпрос на работа с общественото мнение, защото през годините Китай да си създаде сред обществото образ който не буди толкова негативни чувства като например Русия от една страна и САЩ – от другата. Според него взаимоотношенията между двете страни не бива да остават само на икономическо ниво. Той даде редица примери – от Сърбия и други държави, които имат доста по-добре развити отношения отколкото България, и тези страни имат интерес от Китай! Китай също има интерес от нашия регион, така че е добре да се развиват ползотворни взаимоотношения, категоричен е политологът д-р Делийски, и добавя, че икономическото и политическо бъдеще на света се свързва с Китай.