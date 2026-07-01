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Мъж шофира в село Крушето с 1,75 промила алкохол, задържаха го

Дима Максимова

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Шофьор с положителна проба за употреба на алкохол засякоха служители на полицейското управление в Горна Оряховица.

Вчера в с. Крушето е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 56-годишен местен жител. При тест с дрегер, апаратът е отчел 1,75 промила. Той е дал кръвна проба за химичен анализ.

Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувана е преписка. 

През денонощието полицейските патрули в област В. Търново са проверили 131 шофьори за употреба на алкохол, спрени са 290 автомобила, от тях 25 товарни и 2 мотоциклета. Репатрирани са 2 автомобила. Съставени са 8 акта и са наложени 94 глоби с фиш. Заснети са 57 видеоклипа за скорост, обобщават от ОДМВР.

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