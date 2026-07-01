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Пияни се сбиха край беседка в Габрово

Дима Максимова

[email protected]

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ОДМВР - Габрово

Пореден случай на сбиване  между група мъже, употребили алкохол, е станало в района на беседка на ул. „Александър Стамболийски" в гр. Габрово.  Сигналът за мелето е получен на 30 юни, около 20 часа, на спешния телефон 112.

 На място незабавно е изпратен полицейски екип и линейка. За срок до 24 часа е задържан 43-годишен мъж от Габрово. 30-годишен мъж е прегледан от медицински екип на място. Установени са охлузни рани в областта на лицето, съобщихя от полицията.

По случая е образувано досъдебно производство.

Само преди дни, на 27 юни, в града имаше организиран протест с искане за повече сигурност, провокиран от побой над двама братя, нанесен от група роми с лопати и метални колове.

ОДМВР - Габрово

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