Румен Радев спира сляпото плащане по фиктивни протоколи, а вече има и телефон за сигнали за корупция

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Премиерът възложи проверки на ремонтите и строежите на пътищата

Държавните служители, които подписват фиктивни протоколи, ще носят отговорност

Правителството ще предложи нови законови промени, с които публична инфраструктура да може да се изгражда и с частен капитал.

"Моделът ни за развитие на инфраструктурата ни е почти изчерпан. Този модел ражда корупция и има лошо качество. Ще предложим законови подобрения базирани на най-добрите европейски практики. Това ще доведе до повишаване на качеството", каза премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет.

Докато това се случи той възложи проверки на ремонтите и строежите на пътищата.

След вчерашната среща запорът се вдигна и "Лукойл" ще може да работи нормално.

Спираме сляпото плащане и фиктивни протоколи. Ще се търси и отговорност от държавните служители, които ги подписват, каза още той.

От днес в Министерския съвет има денонощен телефон за подаване на сигнали за нарушения, злоупотреба с власт, корупционни прояви и конфликт на интереси, свързани с дейността на административни органи и длъжностни лица - 02/940 3000.

Важно е, след като чуете звуковия сигнал, да оставите вашето съобщение, в което след обстоятелствената част следва да посочите трите имена, адрес и телефонен номер за обратна връзка.

Както обещахме, военните самолети цистерни напуснаха летището в София в указания срок, което минимизира риска от потенциални атаки в непосредствена близост до българската столица, каза още Радев.