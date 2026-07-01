Камион се запали и изгоря край Добрич

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Товарен камион е изгорял при пожар край разклона за село Енево, община Добричка, съобщиха от Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН).

Сигналът за инцидента е подаден на 30 юни в 17:31 часа в оперативния център на дирекцията. На място са изпратени два противопожарни автомобила с два екипа.

При пожара камионът е унищожен напълно. По информация на пожарната превозното средство все още не е било натоварено със зърно, а огънят не е засегнал намиращите се наблизо житни масиви.

За БТА директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – Добрич, комисар Дарин Димитров, посочи, че вероятната причина за пожара е късо съединение, възникнало в превозното средство.

През последното денонощие противопожарните служби в страната са реагирали на 195 сигнала за произшествия, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението". Ликвидирани са 123 пожара. Няма загинали и пострадали.