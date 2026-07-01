ДАНС ще даде класифицирана информация за шефовете на Здравната каса

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Очаква се тази седмица да се гласуват и оставките на двамата управители, а д-р Асен Меджидиев да бъде избран за подуправител и да поеме ръководството на НЗОК

Депутатите приеха проекторешение, с което задължиха председателя на ДАНС да предостави класифицирана информация във връзка с данни и проверки, отнасящи се до дейността на управителя на Националната здравноосигурителна каса доц. Петко Стефановски и заместника му проф. Момчил Мавров.

Предложението е внесено от парламентарната група на "Демократична България" и беше подкрепено с почти пълно мнозинство.

Тази седмица ще се гласуват и оставките на доц. Стефановски и проф. Мавров, а д-р Асен Меджидиев ще бъде избран за новия подуправител на НЗОК.

На 10 юни управителят на Здравната каса и заместникът му подадоха оставките си.

"Здравеопазването има нужда от спокойствие, стабилност и предвидимост", заяви с оставката си доц. Стефановски. Отговорът му дойде, след като от "Прогресивна България" и ДПС внесоха проекторешения за предсрочното прекратяване на мандата му.

В мотивите си от партията на Румен Радев пишат, че доц. Стефановски системно не изпълнява задълженията си по отношение на контролната дейност. Според тях това води до повишаване на разходите и поставя в риск цялостното функциониране на здравната система.

Заедно с оставката на шефа на касата мнозинството поиска освобождаването и на заместника му проф. Момчил Мавров. А първи искане за оставката на Мавров внесоха от "Демократична България".

"На ключови позиции в сферата на здравеопазването продължават да са хора, които са символ на модела, който настоящата власт щяла да промени", посочи съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев.

По-късно към искането се присъединиха и от ДПС, които заявиха, че цялото ръководство на НЗОК трябва да бъде сменено. Като доводи от партията изтъкнаха "несправяне с натрупаните проблеми в областта на здравната система от настоящото ръководство".

Подуправителят Момчил Мавров отговори: "В последните дни отново съм обект на политически внушения, които не се опират на факти. Стремежът да бъде компрометирана работата ми в НЗОК не е от вчера. Работата ми винаги е била водена от един принцип - пациентът и общественият интерес са над всичко. Останалото е шум, политически интерпретации и удобни внушения." Така остави впечатление, че няма намерение да се оттегля.

По-късно стана ясно обаче, че проф. Мавров все пак е подал оставка. "Без политическо доверие управлението е немислимо", категоричен е той.

В интервю пред „24 часа" проф. Мавров отрече обвиненията и заяви, че ще търси справедливост за нанесените щети върху репутацията си по съдебен път.

По-късно от "Прогресивна България" дойде единствената номинация за втори подуправител на НЗОК - д-р Асен Меджидиев. Управляващите инициираха процедурата за поста на втори подуправител, след като не бяха предприети действия около година след въвеждането на позицията.