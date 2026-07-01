Над 30 директори и учители на български училища зад граница обменят добри практики във ВТУ

Осмата международна Еразъм седмица „Български училища зад граница", предназначена за учители в българските неделни и целоседмични училища в Европа, бе открита днес във Великотърновския университет. Темата на срещата е „Добри практики на интер и социокултурната комуникация между образователната институция и семействата".

Заместник-ректорът по международната дейност доц. д-р Анна Иванова откри събитието, като приветства всички участници от името на академичното ръководство и лично от името на ректора проф. д-р Димитър Димитров, съобщиха от ректората.

„Вие сте хората от практиката и бъдещите работодатели на нашите студенти. Вашият опит ни помага да подготвяме бъдещите учители според реалните предизвикателства в съвременното образование. Благодарение на тази среща студентите ще работят по практически казуси и задачи, които ще ги подготвят за работа в мултикултурна и динамична образователна среда", подчерта доц. Иванова в изказването си.

Международното събитие, в което участват над 30 български учители и директори, е посветено на представянето на добри практики за подкрепата на българските училища в чужбина от една страна, а от друга - на търновските студенти, които ходят на практика там.

Студентските практики по програма „Еразъм+" дават възможност на бъдещите учители от педагогическите специалности на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий" да придобият важен опит в преподаването, да участват в извънкласни инициативи. Това е начин едновременно да се осигури реален преподавателски опит на младежите и да бъдат подкрепени българските училища зад граница.