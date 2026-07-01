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Искат строителството на магистралата "Русе – Маказа" да стартира от Кърджали

Ненко Станев

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Областният управител на Кърджали Бисер Николов и и депутатката Емине Гюлестан се срещнаха в МРРБ с Иван Шишков и заместничката му Павлета Пеловска. СНИМКА: ОБЛАСТНА УПРАВА - КЪРДЖАЛИ

Околовръстният път на Кърджали да стане първият етап от бъдещата автомагистрала "Русе – Маказа", а строителството на трасето да започне именно с него. За това настояха областният управител на Кърджали Бисер Николов и народният представител Емине Гюлестан на среща с министъра на регионалното развитие Иван Шишков и заместник-министър Павлета Пеловска.

Според Бисер Николов най-належащ е участъкът от бившия Оловно-цинков комбинат до изхода на Кърджали в посока Маказа, където трябва да се изгради мост над язовир "Студен кладенец". Построяването му ще изведе значителна част от транзитния трафик извън града и ще облекчи движението по натоварените улици.

По време на срещата бяха обсъдени и други важни инфраструктурни проблеми в региона. Сред тях е ускоряването на ремонта на бул. „Беломорски" в Кърджали, който е част от главната пътна артерия на града и от международния транспортен коридор №9, допълниха от областната администрация в Кърджали.

Областният управител на Кърджали Бисер Николов и и депутатката Емине Гюлестан се срещнаха в МРРБ с Иван Шишков и заместничката му Павлета Пеловска. СНИМКА: ОБЛАСТНА УПРАВА - КЪРДЖАЛИ

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