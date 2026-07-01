Гасиха два пожара заради късо съединение в електропреносната мрежа. В кюстендилското с. Еремия огнеборците са гасили пожар, причинен от късо съединение в електропреносната мрежа. Горели са сухи треви, но сериозни щети не са допуснати.

Вторият пожар също е причинен от късо съединение в електропреносната мрежа и е засегнал покрив на изоставена къща в махала Брашненица. Огънят е обхванал площ от над 10 000 кв. м сухи треви. В гасенето са се включили и 15 служители от ДГС „Невестино" и трима местни жители.

Екип на РСПБЗН – Дупница пък е гасил пожар в сухи треви в с. Усойка. Пожарът е причинен от небрежно боравене с открит огън. Щети не са допуснати.