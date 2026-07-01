Полицията откри два участъка, подготвени за отглеждане на канабис

Полицията откри два участъка край село Паволче, подготвени за засаждане и отглеждане на растения от рода на канабиса. Те се намират в горски масив в землището на селото, посочват от Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи (ОД на МВР) – Враца.

Намерени са също препарати за наторяване, специални пособия за отглеждане на растения, саксия с канабис и изградена система за капково напояване. Ден по-рано на улица във Враца при проверка и последвал обиск на 18-годишен жител на село Паволче е намерено пликче, съдържащо канабис. В хода на образуваното досъдебно производство на 30 юни са открити и двата участъка, подготвени за засаждане, посочват от полицията.

БТА припомня, че през май на територията на област Враца са регистрирани 23 престъпления, свързани с наркотици. Това се посочва в отчета на ОД на МВР. Пет от тях са разкрити, а по останалите работата продължава.