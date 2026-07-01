ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

САЩ и Иран ще преговарят в Доха днес

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23144488 www.24chasa.bg

Полицията откри два участъка, подготвени за отглеждане на канабис

1012
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Оранжериите с канабис СНИМКАТА Е ИЛЮСТРАТВИНА

Полицията откри два участъка край село Паволче, подготвени за засаждане и отглеждане на растения от рода на канабиса. Те се намират в горски масив в землището на селото, посочват от Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи (ОД на МВР) – Враца.

Намерени са също препарати за наторяване, специални пособия за отглеждане на растения, саксия с канабис и изградена система за капково напояване. Ден по-рано на улица във Враца при проверка и последвал обиск на 18-годишен жител на село Паволче е намерено пликче, съдържащо канабис. В хода на образуваното досъдебно производство на 30 юни са открити и двата участъка, подготвени за засаждане, посочват от полицията.

БТА припомня, че през май на територията на област Враца са регистрирани 23 престъпления, свързани с наркотици. Това се посочва в отчета на ОД на МВР. Пет от тях са разкрити, а по останалите работата продължава.

Оранжериите с канабис СНИМКАТА Е ИЛЮСТРАТВИНА

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание