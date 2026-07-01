Над 4000 безплатни занимания за деца са включени в лятната програма на МОН

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Над 4 000 безплатни занимания за деца и ученици са включени в Лятната ваканционна програма на Министерството на образованието и науката за 2026 г. Инициативите се организират във всички 28 области на страната и и дават възможност на хиляди деца да прекарат ваканцията активно, пълноценно и с нови знания и умения, съобщават от ведомството.

В програмата са включени спортни дейности, туристически походи, зелени училища, арт ателиета, занимания по музика, танци и театър, научни и STEM работилници, четения, езикови занимания, клубове по забавна математика, игри, посещения на музеи и библиотеки, както и множество други образователни и творчески инициативи. На много места, според региона и материалната база има плувно лято, туристически походи и др.

Всяко лято програмата включва децата в дейности, които развиват техните интереси, таланти и умения и през ваканцията. По този начин те прекарват повече време в спорт, творчество, общуване и дейности на открито.

Заниманията са безплатни и се организират от училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, детски градини, общини, читалища, спортни клубове и други институции в партньорство с регионалните управления на образованието.

Пълната информация за инициативите по области е публикувана тук.

В графиците са посочени мястото и дните, в които се провеждат дадени занимания.