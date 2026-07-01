В свят, в който всеки се стреми да спечели вниманието на аудиторията, ПР кампаниите са същество от особен вид: ти ги "галиш по косъма", а те се държат зле точно тогава, когато човек най-малко го очаква.

Трябва да призная, че когато преди 14 години се озовах пред задачата да убедя българските мъже да се грижат за здравето си, положението изглеждаше приблизително толкова обнадеждаващо, колкото да се убеди котка да вземе вана.

С цялото ми уважение към силния пол, мъжете имат забележителния дар да гледат на лекарския преглед като на нещо, което слагаш в най-отдалеченото чекмедже на ума и го забравяш завинаги.

И така един далечен ноември, въоръжена с идея, ентусиазъм и здравословна доза наглост, стартирах Movember за Хил клиник. "Преведох" международната кампания на български и вместо да събираме средства за научни изследвания на рака на простатата (каквато е оригиналната идея), заложих на това да информираме мъжете за профилактиката на това заболяване. Повече от десетилетие по-късно няма болница в България, която да не е избрала моя прочит на #movember и да не отбелязва по точно така месеца на мъжкото здраве.

Тази година обаче нещата се наредиха по забележително задоволителен за мен начин. Кампанията „Остани до мен, татко" се роди от една проста, но убийствено точна идея: че зад много мъже, убедени в собствената си неуязвимост, стои дъщеря, което иска баща си жив и здрав. Не в някакво абстрактно бъдеще, а сега и тук, на масата за вечеря. И така 11 известни и влиятелни мъже и техните 11 великолепни дъщери застанаха пред фотообектива на на Светослав Караджов @Dizzart Studio и безвъзмездно отстъпиха своето влияние и чар в полза на кампанията.

Журито на ПР Приз на Bulgarian Public Relations Association, което очевидно е съставено от хора с безупречен вкус и завидна проницателност, хареса толкова много "Остани до мен, татко", че ми присъди първо място в категорията ESG проект.

Приемам отличието с искрена благодарност и само лека доза самодоволство.Благодаря на Hill clinic Хил клиник, че ми вярва от 14 години насам. Благодаря на екипа, с пълководец Ilko Ganev, без когото всичко това би представлявало просто аз, говореща разпалено в празна стая. Благодаря на участниците Niki Kunchev и Мари София Кънчева, Gerasim Georgiev и Йохана Георгиева, Атанас Пенев и Мартина Пенева, Юлиян Вергов и Alena Vergova, Марин Янев и Kristina Yaneva, Georgi Kadurin и Lora Kadurina, Сашо Диков и Petya Dikova, Пенко Господинов и Калина Господинова, Stoyan Radev и Yasmina Rade, Rumen Ugrinski и Анита Угринска и Hristo Mutafchiev и Ая Мутафчиева. И накрая благодаря на всеки мъж, намерил смелостта да направи крачката към прегледа на простатата.