Няма да има 100% обезщетение, ако младите майки се върнат на работа по-рано

ПБ искат да вдигнат компенсацията на 75%, вместо досегашните 50%, но с бюджета за 2027 г.

Няма да има 100% обезщетение на майчинството, ако младите майки се върнат по-рано на работа. Това решиха депутатите, които отхвърлиха на първо четене предложенията на "Продължаваме промяната" за промени в Кодекса за социално осигуряване. "За" гласуваха депутатите от всички парламентарни групи, освен управляващите от "Прогресивна България", които гласуваха с "въздържал се" (само по 1 глас имаше от тяхната група "за" и "против").

Шефът на парламентарната група на ПБ Петър Витанов обясни, че причината да не подкрепят идеята на колегите си от ПП, защото в момента социалното министерство работи компенсацията за по-ранно завръщане на работа за майките да стане 75%, вместо досегашните 50% чрез бюджета за 2027 г.

Според лидера на "Промяната" Асен Василев промяната не е разход за хазната, а становището за това е направено от НОИ още при внасянето на тези текстове в предишното Народно събрание.

"Промяната дори вдига приходите за хазната, защото връщайки се на работа, тези жени вкарват там данъци и осигуровки", обясни Василев.

През първата година майката получава 90% от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски. През втората година обезщетението е доста по-ниско – в момента е 398,81 евро, като не е увеличавано от две години заради липсата на редовни бюджетни закони. Има стимули за предсрочно връщане на работа, като в тези случаи майката получава 50% от обезщетението. Бившият социален министър Борислав Гуцанов имаше идея стимулът да се вдигне до 75%, но това така и не стана факт заради падането на кабинета.

Преди дни социалната министърка Наталия Ефремова обясни, че увеличение на майчинството през втората година и по-висок стимул при връщане на работа могат да се дискутират при "бюджет 2027-а", но не и сега.

Всъщност от разчетите на НОИ ясно се вижда, че допълнителните стимули за връщане по-рано на работа не дават голям ефект.

При консервативната прогноза, ако те се вдигнат с 5% бонуса ще получат 8050 майки. Това обаче ще са допълнителни разходи от 1 120 000 евро, а приходите от осуровки ще са само близо 574 хил. евро.

Ако процентът се вдигне до 15, то засегнатите лица биха били 13 750, разходите за обезщетение ще скочат с 1,12 млн. евро, но приходите от осигуровки ще са над 1,7 млн. евро, или в хазната ще влизат повече пари - 601 млн. евро.

От 1 юли миналата година обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст вече не може да се получава, ако човек работи по втори трудов договор.