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Камион се вряза в къща в село Липен, Монтанско.

Камионът е изпуснал десен завой около 7:00 ч. тази сутрин на шосето Монтана – Криводол – Враца.

При инцидента няма пострадали хора, нанесени са материални щети.

В момента на място се правят огледи от полицейски екипи, на водача е съставен акт по Закона за движение по пътищата, образувано е бързо полицейско производство.

Къщата, в която се е ударил тежкотоварният камион, е необитаема. Едната ѝ стена е почти напълно разрушена, както и част от покрива. Размерът на щетите се уточнява.

Пътят Монтана – Криводол – Враца, който е алтернативен на главния път Е-79 в участъка между двата областни града и в момента се използва интензивно заради ремонта на Е-79, не е затворен, тъй като при инцидента камионът е излязъл извън шосето и не пречи на движението на другите автомобили по него, посочиха от полицейската дирекция в Монтана.