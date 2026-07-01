Хамид Хамид сезира прокуратурата за проверка на твърдения за незаконно следене на Делян Пеевски от МВР

Адвокатът на лидера на ДПС Делян Пеевски Хамид Хамид е подал сигнал до Софийска градска прокуратура за проверка на базата на медийни изяви на вътрешния министър Иван Демерджиев дали е налице незаконно събиране на сведения, извършване на справки, проверки, оперативни действия или проследяване спрямо Делян Пеевски, извършени от структури на МВР, включително от ГД „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП). Това съобщиха от пресцентъра на партията.

В сигнала се посочва, че от изявленията на Демерджиев следва, че директорът на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" - главен комисар Мартин Златков, е разпоредил, допуснал, организирал или контролирал действия по събиране на информация относно полети, пътувания, маршрути, движение, местонахождение, придружители и други лични данни на Делян Пеевски, включително и чрез СРС, за чиято законосъобразност няма информация.

Проверката трябва да установи фактите и да бъдат предприети всички предвидени от закона действия, в съответствие с резултатите.

Проверката е в отговор на високия обществен интерес и запазването на конституционно скрепените гаранции, че е недопустимо органи на изпълнителната власт да се използват за незаконно наблюдение, събиране на информация, фактическо разследване или политически мотивирано въздействие спрямо народни представители от опозицията и политически опоненти.