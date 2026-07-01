Голяма част от област Сливен остана без вода

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Поради аварии по водопроводната мрежа днес е прекъснато водоподаването в населени места в общините Сливен, Твърдица и Нова Загора, съобщиха от „Водоснабдяване и канализация" – Сливен.

Заради авария на магистрален водопровод на централна помпена станция „Червенаково" до отстраняване на повредата е спряно водоподаването в селата Стоил войвода, Езеро, Богданово, Любенец, Любенова махала, Млекарево, Бял кладенец и Радецки.

Поради отстраняване на локална авария е нарушено водоснабдяването в сливенския квартал „Надежда".

От 10:00 до 16:30 часа заради авариен ремонт е прекъснато водоподаването в село Самуилово и село Крушаре. До отстраняване на аварията без вода остава южната част на град Твърдица.

От ВиК – Сливен уточниха за БТА, че екипи на дружеството работят и по авария, възникнала вчера в квартал „Клуцохор". Причината е авария на довеждащия водопровод за Сливен от язовир „Асеновец". Повредата се отстранява, но не е свързана с обявените днес локални прекъсвания на водоподаването в областта.