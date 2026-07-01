Братчетата в Кипър се задушили, защото вратите на колата не се отваряли отвътре

Двете братчета, на 8 и 10 г., които бяха открити починали в колата на баща си в Кипър, не са успели да излязат от автомобила, защото вратите му не се отваряли отвътре. Това съобщи за "24 часа" първият братовчед на бащата Христо Тодоров.

В неделя около 18 ч. момченцата бяха намерени мъртви в колата, паркирана в близост до блока в село Ксилофагу, в района на британската военна база Декелия, където живеел баща им с приятелката си. Установено е, че сутринта таткото Йоко и приятелката му тръгнали на работа. Братчетата са излезли да си играят и влезли в колата, но след това не са могли да излязат. Повече от 3 часа са прекарали вътре при адска жега и вероятно са се задушили. По телата им имало и следи от изгаряния, вероятно от силното слънце.

"Вратите на колата са били заключени от бащата и мащехата им. Само едната задна врата не е била, защото е развалена. Децата знаеха това и са влезли през нея вътре. Влязат ли обаче, вратите се заключват и след това се отварят само отвън. Голяма трагедия! Още не може да повярваме, че това стана!", каза чичото на децата. Той живее в съседното жилище, с баща им и от години работят заедно в Кипър. Двамата се върнали в България преди около месец, за да вземат децата за ваканцията при баща си в Кипър. На 16 май пристигнали отново с братчетата в Ксилофагу.

"В България децата живееха при братята и майката на баща им в Садовец. Родителите им са разведени и майката живее на друго място в България. Разбрах, че днес тук ще дойде нейният брат. Искаме да си погребем децата в Садовец, защото там са отгледани, но още няма яснота дали майката ще е съгласна. Само за транспортиране на телата трябват 5000 евро до София, отделно трябва да се плати и до селото, където ще ги погребем, има и други разходи по погребението, може би ще трябват общо около 8-9000 евро. Молим за помощ, защото тази сума е непосилна за нас", допълни почерненият чичо.