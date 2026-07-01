Над 4000 безплатни занимания са включени в Лятната ваканционна програма на МОН

Над 4000 безплатни занимания за деца и ученици са включени в Лятната ваканционна програма на Министерството на образованието и науката (МОН) за 2026 година. Инициативите се организират във всички 28 области на страната и дават възможност на хиляди деца да прекарат ваканцията активно, пълноценно и с нови знания и умения, съобщиха от пресцентъра на МОН.

В програмата са включени спортни дейности, туристически походи, зелени училища, арт ателиета, занимания по музика, танци и театър, научни и STEM работилници, четения, езикови занимания, клубове по забавна математика, игри, посещения на музеи и библиотеки, както и множество други образователни и творчески инициативи. На много места, според региона и материалната база, ще има плувно лято, туристически походи и други инициативи.

Всяко лято програмата включва децата в дейности, които развиват техните интереси, таланти и умения по време на ваканцията. По този начин те прекарват повече време в спорт, творчество, общуване и дейности на открито.

Заниманията са безплатни и се организират от училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, детски градини, общини, читалища, спортни клубове и други институции в партньорство с Регионалните управления на образованието.

Пълната информация за инициативите по области е публикувана на интернет страниците на Регионалните управления на образованието и може да бъде открита също в сайта на Министерството на образованието и науката, в рубриката „Ваканции" - https://www.mon.bg/dyasno-menyu/vakantsii/lyatna-vakantsionna-programa/.

В графиците са посочени мястото и дните, в които се организират дадени занимания, поясняват от МОН.

От днес всички ученици в страната вече са във ваканция. За отделните етапи на образованието краят на втория учебен срок е на различни дати.