38-годишен внук уби с нож баба си във Видин

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Мъж на 38 години е задържан в ареста във Видин, след като е убил баба си с нож в дома им в областния град. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за инцидента е подаден тази нощ в 00:42 ч. на тел. 112 от мъжа, който е съобщил, че е убил с нож баба си в дома им в областния град. Пристигналият на адреса екип на Центъра за спешна медицинска помощ е констатирал смъртта на 80-годишната жена.

Извършен е оглед на мястото на убийството. Тялото на жената е транспортирано за аутопсия в болницата във Видин.

Уведомена е прокуратурата. Работата на разследващите по случая продължава в рамките на образувано досъдебно производство по чл. 115 от Наказателния кодекс.