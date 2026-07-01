С атрактивен уличен спектакъл в Плевен бе дадено начало на деветото издание на Фестивала за куклено изкуство за всички възрасти „Шарено петле“. Програмата в следващите дни включва театрални спектакли, творчески ателиета, срещи и работилници.

Началото бе поставено с уличния спектакъл „Бургаски гларуси“ на Държавен куклен театър – Бургас и сценографска изложба на Ханна Шварц, подредена във фоайето на Драматично-куклен театър „Иван Радоев“.

„В следващите дни Плевен ще се превърне в център на кукленото изкуство, в който куклите ще оживеят и ще пеят, а приказките ще намерят своята сцена“, сподели при откриване на фестивала началникът на отдел „Култура и туризъм“ в Община Плевен Анелия Дечева. Надяваме се децата да бъдат щастливи и усмихнати, а всички ние, дори и възрастните, да попаднем във вълшебния свят на кукленото изкуство, допълни тя.

Поздрав към присъстващите на откриването малки и големи зрители отправи и директорът на плевенския театър Камелия Хатиб.

Поради прогнозите за влошаване на метеорологичната обстановка в следващите дни е създадена организация предвидените представления и творчески работилници на открито в двора на Регионалния исторически музей да бъдат преместени в зала „Катя Попова“. Началните часове на всички събития остават без промяна съгласно предварително обявената програма.

Фестивалът за куклено изкуство за всички възрасти „Шарено петле” се организира и финансира от Община Плевен в творческо и организационно партньорство с Драматично-куклен театър „Иван Радоев“, Регионалния исторически музей - Плевен и със съдействието на фондация „Арт Офис“.