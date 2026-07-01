Омбудсманът предлага затягане на мерките за защита на децата от сексуални посегателства

Омбудсманът Велислава Делчева е изпратила препоръки до министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев и до министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев с призив за въвеждане на допълнителни превантивни мерки за защита на децата от сексуални посегателства, съобщиха от пресцентъра на омбудсмана.

Повод за действията на обществения защитник е публично случаят на мъж, осъждан три пъти за блудство с малолетни, който е започнал работа като охранител в столично училище, след като е представил чисто свидетелство за съдимост вследствие на юридическа реабилитация.

В писмото си до министъра на образованието омбудсманът препоръчва директорите на училищата да бъдат своевременно информирани за потенциалните рискове и да предприемат необходимите организационни мерки за гарантиране на сигурността на учениците. Тя подчертава, че при възлагането на дейности на външни изпълнители, чиито служители имат пряк достъп до деца, трябва да се проявява повишено внимание с оглед безопасността им.

Паралелно с това Делчева предлага да бъде обсъдена възможността за изменение и допълнение на Наредба № 8121з от 26 февруари 2025 г., така че всички работодатели, които наемат лица за работа с деца, да бъдат задължени да извършват проверка в Националната информационна система за превенция и защита от педофилия, независимо че кандидатът представя свидетелство за съдимост. Според нея действащите правила в редица случаи позволяват да се разчита единствено на свидетелството за съдимост, без допълнителна справка в системата, което създава сериозен риск, особено при възлагане на охраната на училища на външни фирми.

В писмото до министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев омбудсманът отправя редица въпроси – дали лицата, които са получили юридическа реабилитация, се заличават от Националната информационна система за превенция и защита от педофилия, какъв е редът за достъп на работодателите до регистъра и дали се изисква подаване на заявление и изчакване до 14 дни за извършване на справка. Тя пита още дали съществува практика лица да бъдат премахвани от регистъра след реабилитация, какви мерки ще бъдат предприети за повишаване на ефективността на системата и дали има осигурена връзка между системата „Съдебен статус" и регистъра на МВР.

Делчева подчертава, че държавата е длъжна да предприема всички необходими мерки за защита на децата от сексуално насилие. В тази връзка тя препоръчва задължителните проверки да бъдат разширени и да обхванат всички лица, които работят с деца, включително в частни школи, занимални, детски клубове, при аниматорски дейности и детегледачески услуги, като водещ принцип следва да бъде сигурността на децата.