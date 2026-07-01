Варна ще пилотира новия формат „Бърз бронз“ на Международната награда на херцога на Единбург

Варна е първият град в България, избран да пилотира новия формат „Бърз бронз" на Международната награда на херцога на Единбург, съобщават от представителството на програмата у нас. От 1 юли младежи от града могат да започнат нивото и да го завършат за три месеца. Участниците в пилотната програма ще имат възможност да продължат и към следващите нива – Сребро и Злато, пише БТА.

Варна е сред най-активно прилагащите Наградата региони в България през последните години, което е сред причините градът да бъде избран за пилотирането на новия формат, посочват организаторите. че през миналата година в града бе връчена Международната награда на херцога на Единбург. Тя представлява програма за младежи между 14 и 24 години, която насърчава развиването на интереси и хобита, спортуването, доброволчеството и себепознанието чрез приключения сред природата.

„Бърз бронз" следва структурата на първото ниво на наградата, но е създаден така, че да може да бъде завършен в рамките на една лятна ваканция, което дава възможност на повече млади хора да направят първата си стъпка в програмата в рамките на три месеца. „С новия формат искаме да дадем възможност на повече младежи да се включат в Наградата и да преминат първото ниво в рамките на едно лято. Това е време, в което младите хора могат да опитат нови дейности, да развият интересите си и да създадат приятелства и спомени, които остават за дълго", казва Лилия Стойкова, изпълнителен директор на Наградата за България.

Бронзовото ниво е особено подходящо за младежи на 14 и 15 години, които търсят възможности да развият нови интереси, да изградят полезни навици и да натрупат опит извън училище. Част от преживяването е и приключенското пътуване – екипно предизвикателство сред природата, което участниците преминават заедно. Новият формат позволява повече приятели да се включат и да преживеят това приключение рамо до рамо.

Участието в Наградата дава възможност на младите хора да развият умения като работа в екип, постоянство, организиране на собственото време и поемане на отговорност – качества, които намират приложение както в училище и университета, така и по-късно в професионалния живот.

През 2026 г. Международната награда на херцога на Единбург отбелязва своята 70-годишнина. Днес програмата се реализира в над 120 държави по света и дава възможност на милиони млади хора да трупат увереност, да поемат инициативи и да заемат активна гражданска позиция.