Парламентът обединен срещу "Възраждане" за Украйна, без 14 прогресисти

Парламентът отхвърли предложението на "Възраждане" да прекрати споразумението, което служебният кабинет на Андрей Гюров сключи с Украйна. Само десетимата депутати на Костадин Костадинов гласуваха "за", а 14 от "Прогресивна България" се въздържаха, 160 народни представители от останалите парламентарни сили бяха против.

"Възраждане" са бесни на Гюров, който на 30 март заведе още петима български министри и подписа 10-годишно споразумение на сътрудничество с Украйна. "Основните точки, на които лично бих обърнал внимание, са продължаването на военната подкрепа от България за Украйна. Важен момент е и съвместното производство на различни видове оръжие на територията на нашите страни, включително дронове", каза след срещата украинският президент Влодимир Зеленски. Гюров пък бе категоричен, че България ще е партньор и във възстановяването на страната. Обърна специално внимание на Вертикалния газов коридор и железопътната връзка между Александруполис и Одеса.

Дебат днес реално нямаше - още в началото от "Прогресивна България" заявиха, че идеята е противоконституционна. "Възраждане" обаче използваха възможността да атакуват президента Румен Радев и партията му "Прогресивна България", че не държат на предизборните си обещания, особено по темата Украйна.

Силвия Христова обаче бе категорична - с решението си по дело 7 от тази година Конституционният съд е определил, че НС не може да се меси по предлагания от "Възраждане" начин. В подобен смисъл имало още 2 решения на КС.

Георги Георгиев видя в обясненията на ПБ потвърждение, че правителството ще подкрепя политиките, които е направил Гюров. "В предизборната кампания г-н Радев казваше обратното - че ако вземе властта, веднага ще го отмени (споразумението с Украйна - б.р.), защото не е правилно. Тези хора отидоха в Украйна без знанието на българския парламент и взеха решение, което е заробващо спрямо нашата държава", настоя депутатът.

В отговор Христова отново излезе, за да подчертае, че и съдът е казал, че парламентът няма право и не трябва да се меси в решенията на Министерския съвет.

А зам.-председателят на "Възраждане" Цончо Ганев започна да изрежда някои от нещата, включени в документа - съвместно производство на оръжие и боеприпаси, включително и дронове, изграждането на производствени мощности както тук, така и в Украйна, договорености за съвместен енергиен коридор, както и за продажбата на реакторите от АЕЦ Белене. Правителството сегашното няма проблем с това, вметна депутатът. И реши да цитира публикация от профил на Радев в социалните мрежи от 30 март, "с 18 800 харесвания", в която той твърди, че подписаното от служебния премиер споразумение "продължава традицията на сглобките, то търси да спечели външна благословия". Според него Радев е "обезкостил" споразумението в публикацията си.

Георгиев атакува и шефа на парламентарната група на ПБ Петър Витанов, макар да не го спомена поименно - заради телевизионно интервю, в което обявил споразумението на незначително. "Е, малко им даваме оръжие, малко ще гарантираме членство в НАТО, малко ще предоставяме разузнавателна информация, но нямало нищо обвързващо. Защо не го оттеглите - защото Брюксел не ви дава", гневен бе той.

В отговор Витанов го обвини, че говори по популистки начин. "Аз имах много резерви за това споразумение. Ако не виждате разлика във външно-политическия курс, сложете очила! ", каза той. И подчерта, че в партията му всеки имал право на собствено мнение, но предложението на "Възраждане" е противоконституционно.

Даниела Николова - Кършева, също настоя, че премиерът Радев не е променял позициите си. "Доказвате, че за вас конституция е куха дума, внасяте решение по чисто популистки причини, като предварително знаете, че преди няколко дни КС обяви подобно по характер решение за противоконституционно", настоя тя. И обвини "Възраждане", че се опитват да връщат избиратели, но ги посъветва да спрат с "кухите декларации"

Слави Василев от ПБ също защити тезата за противоконституционност, а на обясненията на Цончо Ганев, че предложението им е отпреди решението на КС, той настоя, че имат още три такива.

"От днес самолетите на летище "София", цистерните, които правителството се ангажира, вече ги няма, а от тази трибуна казахте, че това няма да се случи. Вашите избиратели трябва да разберат, че изказванията ви са само за харесвания във фейсбук, там ви е тежестта", атакува той опозицията.

"Изказванията и действията на цялата ви парламентарна група са класически пример за фурнаджийска политика. Имаме 131 фурнаджийски лопати от ПБ. Имаме фурнаджийска лопата за министър-председател на Република България", емоционален бе Коста Георгиев от "Възраждане" А на опита на председателката на парламента Михаела Доцова да го прекъсне, той заяви, че "фурнаджийска лопата не е обидна дума, а дума за човек, който често си сменя мнението".

Обяснението за протвоконституционност пък било кухо, трябвало още в първия си ден правителството да излезе с решение и да анулира споразумението. Гоеригев видя "чупки в кръста" за обясненията срещу искането на "Възраждане".

Изненадващо отношение взе и Христо Гаджев от ГЕРБ.

"Склонен съм да се съобразя с мотивите на колегите от ПБ за противоконституционност на подобен вид решения", каза той. Депутатът обаче напомни, че в заключителните текстове на споразумението е предвидено всяка от страните да може да го прекрати по собствена инициатива. То се прекратява 6 месеца от датата на получаването му от другата страна. Ако нашето външно решело да изпрати такова предложение, ГЕРБ ще направят своя коментар.

"Самолетите, които бяха тук за учение, излетяха вчера след като правителството удължи с месец техния престой. Като гледаме как се развива ситуацията, учението приключи преди време", каза той с усмивка. И добави, че позициите на ПБ имат "политическа констистентност да се прави точно обратното на това, което се правеше в кампанията". "Бе спомената военната помощ, да, правителството спря да предоставянето на помощ, от която Украйна няма нужда", каза той.