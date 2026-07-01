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Започва пръскане против кърлежи и бълхи в община Ловеч

Росица Христова

[email protected]

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Започва пръскане против кърлежи и бълхи в община Ловеч

Започва пръскането против кърлежи и бълхи на територията на Ловешка община. Дъждовете през изминалите дни създадоха благоприятна среда за размножаването на акарите и хапещите насекоми, което налага спешни мерки за унищожаването им.

Пръскането ще се извършва по предварително изготвен график през дните от 3-ти до 4-ти юли, съобщават от общинската администрация.

Дезинфекцията ще е приложима при предварително окосени терени. А при лоши атмосферни условия - дъжд, силен вятър и др., фирмата-изпълнител си запазва правото да промени графика на пръскане.

Започва пръскане против кърлежи и бълхи в община Ловеч

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