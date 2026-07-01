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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23145512 www.24chasa.bg

Доброволци осигуриха 17 джипа за украинската армия

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Киев

Седемнадесет високопроходими автомобила, които са дарени от доброволци, ще отпътуват за Украйна, където ще бъдат на разположение на украинските въоръжени сили. Джиповете, върху стъклата на които беше поставено украинското знаме, бяха паркирани сутринта до храм-паметника "Св. Александър Невски" в София. Те са дарение от граждани на Русия, каза пред журналисти Геннадий Воробьов от Бесарабски фронт. Инициативата има традиционен характер - преди две години отново се събрахме тук, посочи той.

Автомобилите могат да служат за превоз на хора и за доставяне на муниции и храна, заяви Воробьов. По думите му дарението е част от усилията за подкрепа на Украйна на фронта. Той каза, че се брани Източната порта на Европа, затова, според него, не може да си позволим Украйна да загуби, пише БТА.

В отговор на въпрос Геннадий Воробьов каза, че дарението е от руснаци, които живеят в България и в Русия. Голяма част от тях са с наказателни дела и с конфискувано имущество. Преследвани са в самата Русия, затова се пазят, за да не бъдат идентифицирани, заяви още той.

Част от събралите се хора бяха с маски и тъмни очила. Някои от тях носеха военни униформи. Те развяха украински знамена и се поздравиха с викове "Слава на Украйна".

Киев

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