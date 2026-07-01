Започна конкурсът от инициативата на президента Награда „Джон Атанасов"

Днес, 1 юли 2026 г., стартира конкурсът за Наградата „Джон Атанасов" на президента на Република България. Ежегодният конкурс носи името на световноизвестния изобретател от български произход Джон Атанасов – създател на първия електронен цифров компютър с регенеративна памет, съобщиха от прессекретариата на президентството.
От началото на инициативата през 2003 г. Наградата „Джон Атанасов" се връчва на млади български учени и изследователи в областта на компютърните науки за техните изключителни постижения в световен мащаб.
Сред лауреатите на президентската награда са ръководители на изследователски центрове на водещите в областта на компютърните науки научно-изследователски институти и интернационални компании в света.
Участниците в конкурса през 2026 г. ще се съревновават в следните категории:
1. Награда „Джон Атанасов" на президента на Република България;
2. Грамота „Джон Атанасов – ученици и техните преподаватели" – за успехи, постигнати през годината от екип ученик-преподавател в националните и международните олимпиади по информатика, по изкуствен интелект или по информационни технологии;
3. Грамота „Джон Атанасов – проект с висок обществен принос";
4. Грамота „Джон Атанасов – дебютен пробив в областта на компютърните технологии";
5. Грамота „Джон Атанасов – вдъхновител и създател на таланти".
Носителите на Наградата и Грамотите „Джон Атанасов" се определят от жури, съставено от водещи в областта на компютърните науки български учени и експерти.
Крайният срок за кандидатстване за отличията в отделните категории на инициативата Награда „Джон Атанасов" е 9 септември 2026 година.
Правилата за всяка от категориите и необходимите документи за участие в конкурса се публикуват на интернет страницата на президентската институция.
Допълнителна информация може да се получи на тел. 02 / 923 93 93, както и на е-mail: [email protected].