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Зърновоз изгоря край село Енино, съобщават от пожарната.

Случаят е от 30 юни, когато в 17:31 ч. в регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" в Добрич е получен сигнал за пожар на товарен камион - зърновоз, намиращ се на разклона за село Енино.

На мястото на пожара са изпратени 2 пожарни автомобила с 2 екипа. Огънят е унищожил целия камион. Той все още не е бил натоварен със зърно. Няма засегнати житни култури намиращи се в близост.

По-рано на 28 юни трактор изгоря в нива заради неизправност, а шофьорът получи с 25% изгаряния.

Около 15 часа е получено съобщение за възникнал пожар в земеделска нива в землището на село Ведрина. На място е установено, че огънят е възникнал от техническа неизправност на земеделска техника в полето.

При инцидента напълно са изгорели две балопреси и трактор. Спасена е една от машините и втори трактор, намиращ се в нивата.

При инцидента е пострадал единият от водачите - мъж на 31 години.