ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Търговците ще плащат таксата от 3 евро за пратки и...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23146039 www.24chasa.bg

Зърновоз изгоря край село Енино

Дияна Райнова

1552
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Зърновоз изгоря край село Енино СНИМКА: Архив

Зърновоз изгоря край село Енино, съобщават от пожарната. 

Случаят е от 30 юни, когато в 17:31 ч. в регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" в Добрич е получен сигнал за пожар на товарен камион - зърновоз, намиращ се на разклона за село Енино.

На мястото на пожара са изпратени 2 пожарни автомобила с 2 екипа. Огънят е унищожил целия камион. Той все още не е бил натоварен със зърно. Няма засегнати житни култури намиращи се в близост.

По-рано на 28 юни трактор изгоря в нива заради неизправност, а шофьорът получи с 25% изгаряния. 

Около 15 часа е получено съобщение за възникнал пожар в земеделска нива в землището на село Ведрина. На място е установено, че огънят е възникнал от техническа неизправност на земеделска техника в полето.

При инцидента напълно са изгорели две балопреси и трактор. Спасена е една от машините и втори трактор, намиращ се в нивата.

При инцидента е пострадал единият от водачите - мъж на 31 години.

Зърновоз изгоря край село Енино СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание