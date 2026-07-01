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Пенсия и заплата ще получат 7057 служители на МВР

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7057 служители в МВР този месец ще получат едновременно и пенсия и заплата от бюджета в пълен размер. Че и осигуровки, за още по-голяма пенсия занапред. Това написа във фейсбук Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

"Това може да си позволи само много богата държава! Но даже и те не го правят! Защото държавата пари няма. Тя ги взима от работещите хора в икономиката, а в другите държави, те не разрешават", пише той във фейсбук. 

Той се позовава на искане по Закона за достъп до обществената информация, което е изпратено от Атанас Тафков до НОИ. 

В отговора им е посочено, че 5175 служители са упражнили правото си на пенсия, но все още в правоотношения с МВР към 31 март. Това са полицаи и пожарникари. 

595 са упражнили правото си на пенсия, но все още са на работа в МВР. Това обаче са държавните служители там. 

1287 пък са служителите в МВР работещи по трудово правоотношение. 

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