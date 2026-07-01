400 военни, 5 хеликоптера и един "Спартан" се включват в борбата с пожарите

От 10 юли на земеделците се забранява косенето освен през нощта

Правителството има план за действие за превенция и гасене на горските пожари. Всички ресорни ведомства са създали координация. Това каза вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг в Министерския съвет.

Тази година автомобилите на пожарната ще бъда максимално близо разположени на опасни места. Създадена е организация за използването и на наличните дронове, за да се локализират бързо огнищата. Има комуникация с Изпълнителната агенция по горите и кметове на населени места в застрашени райони, както и готовност от страна на армията да съдейства с хеликоптери. Ще се използват и ресурсите на Гранична полиция за превоз на сили, техника и наблюдение, изброи Демерджиев.

Самолетът "Спартан" също ще се включи през тази година с новата система за гасене. Тя още не е изпитана в реални условия, но се надяваме, че ще сработи ефективно, каза пък министърът на отбраната Димитър Стоянов. В гасенето могат да се включат и четири хеликоптера "Кугър", един Ми-17. Всички те имат необходимите екипажи в готовност. Освен това в армията имало 22 формирования, които активно участват в гасене на пожари, които включват 400 човека.

Забранява се косенето от 10 юли, това ще може да става само през тъмната част на денонощието до 8 ч сутринта, каза земеделският министър Пламен Абровски. Всички горски са на терен.

Абровски апелира всички граждани и туристи в природата да бъдат отговорни, защото в голямата си част пожарите започват от неумишлена човешка дейност.

А директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" Александър Джартов обясним че в земеделските земи пожарите не възникват заради подпалени стърнища, земеделската дейност е пожароопасна, затова осъществяваме контрол по време на жътвата.

Той даде информация, че през последните седмици са издадени 13 акта за запалване на сухи треви и отпадъци. В последните 2 седмици се е удвоил броят на пожарите.