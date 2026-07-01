Димитър Стоянов: ВВС си свърши перфектно работата с "отвлечения" самолет. Не мога да кажа дали грешката е умишлена

ВВС се справи отлично при ситуацията със самолета, изпълняващ полет на полската компания LOT от Варшава до Тел Авив, и кацна извънредно на летище Бургас заради грешен код за отвличане. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов след заседанието на Министерския съвет.

Вчера изпълнихме 2 полета с дежурните сили и средства. Действахме професионално. След като получихме кода - излита дежурния и разпитва екипажа на дежурни честоти. Екипажът му докладва, че няма абсолютно никакви проблеми с борда на самолета и няма опит за отвличане. Съпровождат го до границата с Турция, предават го на колегите. Той се насочва към Тел Авив, по някаква причина израелските власти отказват и командира решава да се върне в Бургас. Отново е съпроводен самолетът, блокирано е летището по устав, перфектно изпълнена ситуация, Това беше лъжлив код, имали сме и други случаи такива, не знам дали е злонамерено или технически отказ на системата, това ще се разследва. Имал съм многократно проблеми с транспордер, разказа Стоянов.

И беше категоричен, че това е доказателство, че си пазим отлично въздушното пространство.