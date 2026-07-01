Демерджиев: ГЕРБ да се притесняват от практиките си, не от думите ми

ГЕРБ да се притесняват от практиките си, а не от думите ми. Това каза вътрешният министър Иван Демерджиев след заседанието на правителството.

Поводът е, че във вторник между него и ГЕРБ започнаха взаимните обвинения кой е виновен за "мантинелите солети". Демержиев обяви, че зад дружествата за доставка на мантинели „прозира фигурата" на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Малко по-късно от партията му обявиха, че ще съдят вътрешния министър.

ГЕРБ няма как да ме съдят, аз съм юрист и го казвам с ирония. Всички опити досега са били безуспешни, каза Демерджиев.

Едни от най-тежките практики за отклоняване на огромен обществен ресурс, завишаване на цени на обществени поръчки и изливането на този ресурс в няколко основни насоки. Целият капацитет на МВР работи по тези въпроси, подаваме постоянни сигнали до прокуратурата, опитваме се да ги накараме да работят и по забавени производства. Вярвам, че в близко бъдеще тези усилия ще имат резултат, ще има обвинителни актове и дори ще станем свидетели на осъдително присъди. ГЕРБ по-скоро не трябва да се притесняват от моите думи, а от практиките, на които стана символ тази политическа партия и да си вземат поука, каза още той.

Като пример за забавени производства даде тези за ремонти на магистрали - едното се бави в прокуратурата, а другото в съда. Според него за бавенето няма причина.