Amber alert за издирването на 11-годишната Наталия, качиха и снимка на мъжа с нея

11-годишната Наталия Славова Асенова вече се издирва и с Amber alert. 11-годишното дете е в неизвестност от вчера, а заедно с нея е 40-годишният Асен Антонов Симеонов. Неговата снимка също е качена в съобщението,

Съобщението Amber Alert се разпраща във фейсбук и инстаграм на 200 км от последното място, къдeто е видяно детето. Посочва се, че Наталия е с кестенява коса, светли очи и ръст около 160 см. При изчезването си била облечена със светъл дълъг панталон и черни маратонки. Обяснено е, че за последно е видяна на 30 юни в в района на село Константиново, област Варна. Добавена е и снимката на Асен Симеонов. Посочено е, че е с детето. Мъжът е на 40 години, висок око 170 см, късо подстриган, едро телосложение, облечен със синя тениска с къс ръкав, черен спортен панталон и черни маратонки.

Известието е спешно и призовава всеки с информация да се обади на тел. 112 или да се свърже с ОДМВР - Варна на тел: 052 652 016.

Същите данни бяха разпространени вчера вечерта и от полицията във Варна. Оттам не са казали официално каква е причината за изчезването на детето и защо то е с Асен Симеонов. Мъжът не му е баща.

България ползва системата Amber Alert от 2018 година. Основната й цел е информацията за отвлечено или изчезнало дете да достигне до обществото по най-бързия възможен начин. Администратор е дирекция "Киберпрестъпност" на ГДБОП. Системата е ползвана 2 пъти. Първият бе през ноември 2022 година. Тогава изчезна Сашко от Перник. Детето е аутист. 12-годишно по онова време, то бе открито след 7 дни в гората край Перник по време на акция за идирването му. Намериха го двама доброволци. Оказа се, че Сашко се загубил, докато си играел с баща си.

В края на декември 2024 година системата бе активирана заради 13-годишният Николай от село Конаре. Момчето е със синдром на Даун. Въпреки пускането на системата и редица претърсвания, детето още е в неизвестност.

11-годишната Наталия Славова Асенова се издирва от вчера.

Детето е с 40-годишният Асен Антонов Симеонов.